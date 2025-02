Il Modena salva il leader. Ma in estate se ne riparlerà

Eora, il futuro. Ha letteralmente macinato chilometri, Andrea Catellani (affiancato da Alessandro Consolati), attraverso i corridoi dello Sheraton Hotel di Milano. ’Colpa’, per così dire, di Francesco Palmieri e del Sassuolo e dei corteggiamenti durati fino al tardo pomeriggio per Antonio Palumbo (nella foto contro il Mantova), ma la risposta alle offerte neroverdi è stata sempre la stessa.

Dunque, si potrebbe pensare che non sia cambiato niente, nonostante tanto rumore per nulla. A rigor di logica, nulla è cambiato. Eppure, c’è enorme curiosità sulle modalità di approccio del giocatore ai prossimi quattro mesi, quando verosimilmente il Modena farà i conti con altre offerte da valutare. Catellani e il Modena non hanno alcun dubbio, il tema è stato affrontato già telefonicamente lunedì da Milano e siamo certi sia stato trattato dal vivo in queste ore. Seppur Palumbo (e il suo entourage) abbia, con onestà, strizzato l’occhio alla possibilità di vedersi con la maglia del Sassuolo e raggiungere presto la serie A, testa e gambe sono e resteranno a Modena lì dove è diventato grande in questo anno e mezzo. Non conviene a nessuno andare ad un ipotetico ’scontro’, se l’obiettivo è arrivare a giugno nel miglior modo possibile: il giocatore con numeri da top e il club con l’idea di creare ulteriore patrimonio, se di cessione si parlerà.

Messo da parte questo capitolo, Mandelli tornerà a fare i conti con la rosa che aveva lasciato sabato sera dopo il Mantova. Avrà uno Stipe Vulikic in più, alternativa in difesa. Un Abiuso in meno, già in campo con la divisa della Sampdoria e prossimo avversario nella sfida in programma sabato a Marassi. Quant’è affascinante il destino, a volte. Nelle ultime ore Catellani ha chiuso per Daniel Tonoli, difensore 22enne della Pergolettese col vizio del gol (6 con 2 assist), in canarino da giugno e del quale si parla un gran bene. Alberti cercherà gloria a Pescara, il Salisburgo ha fatto un tentativo intorno alle 22 di lunedì per Beyuku ma figuriamoci se a così poco tempo dalla fine il Modena poteva privarsi del ragazzino sorprendente. Ad inizio gennaio il pensiero era chiaro. Nessuna rivoluzione, nessuna modifica significativa ma continuità, recuperati i giocatori infortunati. Così è stato. Da qui i canarini ripartiranno per chiudere in crescendo l’annata e capire su quali basi fondare la stagione 2025/2026. Con o senza Palumbo. Quella è già un’altra storia, rimandata in estate.