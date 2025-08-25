Il mondo di Sofia è dentro un cerchio d’oro

Ancora una volta è Sofia Raffaeli a riscrivere la storia della ginnastica ritmica. Dopo il bronzo nell’All-Around, la fuoriclasse marchigiana conquista il titolo mondiale al cerchio nella finale di Rio 2025, con un’esibizione impeccabile per eleganza, tecnica e padronanza: 30.650 punti e un meritatissimo oro. Che la campionessa di Fabriano ha voluto dedicare all’azzurro dell’artistica Lorenzo Bonicelli, vittima di un grave infortunio ai Giochi Mondiali Universitari. Nessuna riesce a tenere testa a Sofia: la bulgara Nikolova si ferma a 29.950, la tedesca Simakova chiude con 29.400. Fuori dal podio la campionessa uscente Darja Varfolomeev, penalizzata da un errore proprio sul complesso "giro Raffaeli". Ma la magia di Sofia non si esaurisce qui. Nella finale alla palla, l’azzurra incanta ancora con un’esecuzione ricca di contenuti tecnici e profondamente espressiva. Il risultato è un brillante 28.750, che regala la seconda medaglia individuale di giornata, il bronzo mondiale. A vincere l’oro è la Varfolomeev (29.850), argento va alla sorprendente Rin Keys, 17enne americana al primo mondiale (29.050). Ottima anche la prestazione della giovane Tara Dragas, sesta con 28.050.

Al nastro Sofia Raffaeli è stata l’ultima ginnasta a scendere in pedana, chiudendo così il suo intenso Mondiale di Rio 2025. Sulle note di un brano carico di pathos, l’azzurra ha regalato al pubblico una performance intensa ed espressiva, ricca di emozione e qualità artistica. Purtroppo, due perdite penalizzano in modo decisivo il punteggio finale, compromettendo le sue chance di medaglia: quinta. Oro per Darja Varfolomeev, argento per lama più giovane delle ginnaste Amalia Lica (ROU), bronzo per Stiliana Nikolova (BUL).

Angelo Campioni