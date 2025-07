Il Napoli women riparte da David Sassarini. Trattative al via per la villafranchese Moretti

Il Napoli Women riparte da una certezza: David Sassarini sarà l’allenatore della prima squadra anche nella prossima stagione. L’ex tecnico di Podenzana, Lunezia e Groppoli società che ha condotto alla vittoria nel campionato di Prima categoria nelle cui fila militavano i fratelloni Andrea e Luca Caldi, il principe dei cannonieri Di Maio, l’ex Bari e Carrarese il ‘Paul Newman’ Andrea Pasquini e il ‘pendolino’ Guidi, salito sul ponte di comando della squadra azzurra a gennaio ha contribuito in modo decisivo alla permanenza in Serie A Women, portando competenza, equilibrio e una visione chiara del gioco.

Il suo rinnovo, con contratto triennale, rappresenta un segnale di continuità e fiducia in un progetto tecnico in crescita. Un rinnovo, quello di mister Sassarini, fortemente voluto dalla proprietà, rappresentata dal presidente Marco Bifulco e dall’amministratore delegato Raffaele Palomba, è quello di proseguire nel progetto tecnico che va ad inserirsi all’interno del percorso di consolidamento del club nel lungo periodo.

"Sono rimasto a Napoli per il sorriso delle ragazze –ci ha detto il tecnico che ha mosso i primi passi nel mondo della LunigianPalla –, per l’ambizione della società e per la competenza della dirigenza. Ho scoperto un ambiente con grande entusiasmo e potenzialità. Insieme ci siamo detti che valeva la pena costruire un progetto che ripartisse dal gettare fondamenta solide".

Il lavoro è già in corso? "Abbiamo iniziato a guardare giocatrici provenienti da tutto il mondo. All’inizio abbiamo trovato difficoltà nell’apertura delle trattative, ora sono loro che ci cercano. Stiamo lavorando da mesi, io e il mio staff, per acquisire profili funzionali al nostro sistema".

"L’obiettivo è chiaro – prosegue –: alzare il livello medio della squadra, con un focus specifico sulla finalizzazione e sui calci piazzati. Mi è dispiaciuto tantissimo non poter confermare tutte le ragazze, perché umanamente è stato un anno bellissimo, ma nel calcio bisogna anche fare scelte difficili per crescere. Gran parte di chi costruiva il gioco lo scorso anno rimarrà con noi: vogliamo dare continuità a un’identità che stiamo formando e, allo stesso tempo, puntare in alto".

Gli operatori del mercato del Napoli su indicazione di mister Sassarini stanno trattando con la Juventus Women il rinnovo delle prestazioni dell’attaccante di Villafranca Ginevra Moretti, per dare maggiore spesso alla rosa azzurra.