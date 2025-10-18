"Il nostro mondiale nato in famiglia"

Simone Giannelli non è solo il regista della nazionale maschile di volley due volte campione del mondo. È un uomo, ancor prima che un atleta, che rappresenta l’Italia e i suoi valori differenti in modo completo, dalla sua Bolzano all’Umbria. Leggere per credere.

Giannelli, spesso si spendono parole retoriche sul valore del gruppo. Nel vostro caso invece ha fatto la differenza.

"È vero. A volte si abusa un po’ di questo discorso, soprattutto quando si vince. Ma noi ci volevamo bene anche prima del mondiale, anche quando abbiamo perso la finale di Vnl ci siamo sempre ricordati che questa unione era un valore aggiunto che avevamo. Siamo un gruppo giovane che è cresciuto dall’Olimpiade di Tokyo cercando di portare avanti mentalità e identità di squadra. Ci è servito per vincere, è una cosa che ha un valore grande e che non bisogna mai dare per scontata".

Che cosa intende?

"Che per ricreare e portare ogni giorno in palestra questo rapporto bisogna sporcarsi le mani nei momenti di difficoltà, parlare, capire cosa migliorare e come farlo insieme. Al mondiale siamo stati davvero resilienti".

Il grave infortunio di Daniele Lavia poteva avere un impatto negativo sul gruppo, oppure compattarlo ancora di più.

"In realtà eravamo già molto compatti prima, ha fatto male un po’ a tutti pensare di non averlo con noi, però andare in missione anche per lui ci ha dato una spinta speciale".

Da fuori sembra incredibile quanto siate calmi nei timeout, sembrate in ufficio invece che in una bolgia.

"Sembra, appunto. Credo che parte della tranquillità apparente derivi dal fatto che comunque noi in palestra tutti i giorni ci mettiamo sempre da soli un alto livello di pressione che ci porta a essere abituati. Certo la partita sarà sempre diversa dall’allenamento, ma sappiamo che cosa ci serve in quei momenti, ci basta essere tranquilli, riposare e darci solo due o tre feedback. Altre volte magari serve alzare la voce, stiamo crescendo anche nel capire quali sono quei momenti e quando stare in silenzio".

Questa capacità di resettare vi ha permesso di ripartire dopo la brutta finale di Vnl?

"In realtà non abbiamo fatto un reset, anzi: abbiamo preso proprio quella partita, l’abbiamo scomposta e analizzata, abbiamo capito che per arrivare al livello della Polonia c’era ancora da lavorare. Non eravamo lontanissimi, ma abbiamo visto che c’era tanta roba da migliorare e ci siamo dati l’obiettivo, se ci fosse stata una prossima volta, di resistere di più. Poi è andato tutto bene".

In realtà nel vostro ciclo avete mancato solo una volta la medaglia. Ai Giochi di Parigi. Ormai l’equilibrio è pazzesco.

"Esatto, l’ultimo mondiale è stata proprio l’apoteosi e la dimostrazione di questo livello così uniformato tra le squadre, molte sono cresciute e si rischia di uscire come è successo alla Francia. Noi l’abbiamo provato sulla nostra pelle quando abbiamo perso contro il Belgio. Per il quarto posto di Parigi dispiace perché forse contro gli Stati Uniti nella finale per il bronzo non ci siamo giocati bene le nostre carte, ma anche quella partita è uno stimolo per il futuro".

Il suo ruolo è particolare: sempre al centro dell’azione, ma lavorando per gli altri.

"A me piace fare tutto, tocco la palla ad ogni azione quindi la responsabilità è grande, bisogna essere veramente zen. Ma puoi usare la fantasia, come il regista del calcio, questa creatività mi piace. Mi studiano, io cambio".

È vero che produce olio?

"Sì, sto costruendo un agriturismo ad Assisi con la mia ragazza e nel frattempo ho cominciato a produrre con una mia etichetta, Tenuta Giannelli, questo è il tempo di fare l’olio nuovo. Ho sempre avuto il sogno di fare un lavoro con le persone, avremo cinque suites, una piscina e tutto quello che serve".

Molti la paragonano a Sinner, ma lei sembra un altoatesino molto... mediterraneo.

"Non lo so, io ormai manco da Bolzano da tempo. Non so se la mentalità sia la stessa, forse è uno stereotipo. Io sono contento di stare qui in Umbria dove si vive benissimo. Jannik ovviamente è un grande campione, fa piacere, ma penso che ogni paragone tolga sempre qualcosa ad entrambi".