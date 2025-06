Il Perugia cerca ali per tornare a volare. Nel taccuino l’esterno Emmausso

Il Perugia si priverà di Alessandro Seghetti (che non rinnova il contratto ed è statto sondato da Bari, Reggiana, Spezia e Padova), ha scelto di fare a meno di Cisco che, dopo l’anno di prestito, è rientrato al SudTirol. La società biancorossa è quindi al lavoro per cercare esterni d’attacco, visto che Vincenzo Cangelosi ha dichiarato alla società che punterà sul 4-3-3 e in alternativa sul 4-2-3-1. Il Perugia avrebbe sul taccuino qualche nome interessante, già sondato, aspetta per affondare il colpo. Il momento non è propizio per i calciatori che sono ancora sotto contratto, ma può esserlo per chi il contratto non lo ha. Come è già avvenuto per il centrocampista ex Lucchese Giorgio Tumbarello, fino ad ora unico acquisto estivo della nuova proprietà. Tra i giocatori papabili per i quali si può fare già un passo in avanti c’è Michele Emmausso (1997). Si tratta di un esterno destro che può giocare anche a sinistra che nell’ultima stagione con il Foggia ha messo insieme 32 presenze condite da nove gol e cinque assist. Un giocatore che ha mercato, che ha ottenuto lo svincolo perché Michele Emmausso, ha messo in mora il Foggia per il mancato pagamento degli stipendi di febbraio, e successivamente chiesto la risoluzione al Collegio Arbitrale della Figc. Svincolo che è arrivato nei giorni scorsi. Su Emmausso ci sono già diverse squadre, ma il Perugia, se deciderà di affondare il colpo, potrà fare la differenza. Intanto continua la trattativa con Francesco Corsinelli del Gubbio: l’esterno avrebbe già un accordo di massima con il Perugia. Mentre per la porta continua la caccia ad un portiere esperto che dovrebbe affiancare Gemello. Nella lista dei calciatori sondati c’è Giacomo Poluzzi del SudTirol. Mentre in uscita è bagarre per Giovanni Giunti che ha tante società di B che aspettano di poter formalizzare l’offerta con il Perugia. Il filtro è la cifra richiesta: intorno al milione di euro. Forse una cessione importante potrà sbloccare il mercato in entrata.