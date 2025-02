Il Perugia ora mette fantasia in attacco. Emergenza-difesa: si valuta la svolta a tre

Il Perugia non può più sbagliare. O meglio, non può più regalare punti. Lamberto Zauli, nell’intensa seduta di ieri mattina, ha alzato toni e ritmi. Lucca è una tappa importante, in attesa dei grandi rientri. Il Grifo scorre l’agenda: dopo la doppia trasferta contro la Lucchese e la Virtus Entella, per la sfida del Curi contro l’Ascoli, l’allenatore del Perugia potrà contare sui ritorni di Lewis (potrebbe strappare una convocazione anche a Chiavari), Mezzoni e Riccardi.

Ma in vista della trasferta in Toscana ci sono già schiarite per quanto riguarda l’attacco: i gol sono la nota dolente delle ultime settimane, ma contro la squadra di Gorgone il Perugia si presenta con due armi in più.

Già perché Seghetti e Kanoute sono in forma campionato e il reparto avanzato non potrà che giovarne. Ora ci sarà da capire se Zauli deciderà di impiegarli dall’inizio, almeno uno dei due. Di sicuro ci sarà spazio in corsa, anche per dare minuti al giovane attaccante e all’ultimo arrivato.

Archiviato il discorso attacco, che regala qualche speranza in più per il Perugia, c’è da aprire il discorso meno piacevole in difesa. Zauli, infatti, si trova a fare i conti con qualche problema nel reparto arretrato. Perché oltre alle note assenze di Mezzoni, Angella, Riccardi e Lewis, Zauli potrebbe dover rinunciare anche a Giraudo. Il terzino, alle prese con un affaticamento muscolare, anche ieri è rimasto ai box. Oggi sarà il giorno decisivo per capire se Giraudo potrà dare o meno la sua disponibilità. Intanto Zauli ragiona sulla possibilità della difesa a tre. Nella seduta di ieri, il tecnico ha provato la soluzione con Leo nel centro-destra, Dell’Orco al centro e Plaia a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, spazio a Cisco e Lisi, mentre in mediana Broh e Giunti (nel caso trovassero conferma le indicazioni di metà settimana) sarebbero favoriti. E in attacco tutto può essere possibile: con il tridente ma anche con due suggeritori alle spalle della punta, Montevago.