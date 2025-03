Il Perugia va a caccia del salto di qualità. C’è la Torres: Montevago e Seghetti sono out

Con la salvezza in tasca (otto punti di vantaggio dalla zona play out) il Perugia potrà far vedere di cosa è capace. Con le schiarite della classifica, arrivate per le disgrazie altrui (sei punti di penalizzazione alla Lucchese), la squadra di Cangelosi potrà affrontare le prossime otto sfide con serenità, voglia di dimostrare e con l’obiettivo di entrare almeno dalla porta secondaria dei play off, al decimo posto lontano quattro punti.

Ci sono due sfide casalinghe, oggi con la Torres e sabato con il Legnago Salus, per provare a dare un’accelerata alla classifica. Nelle ultime due gare, i biancorossi hanno conquistato quattro punti, niente di particolarmente esaltante, comunque un trend positivo rispetto all’andamento generale della stagione.

C’è da dire che a Pian di Massiano è tornato in auge il problema dell’emergenza. Con la difesa che si è sistemata, a creare qualche grattacapo adesso è l’attacco. Per la sfida con la Torres, infatti, Cangelosi non potrà avere a disposizione Montevago, già assente contro il Milan Futuro, a questo forfait si è aggiunto anche quello di Seghetti che continua a non stare bene e che dopo uno spezzone di gara con il Milan Futuro ha nuovamente alzato bandiera bianca.

Contro la Torres, quindi, al centro del tridente ci sarà ancora Kanouté, mentre sulle corsie esterne, a differenza dell’ultima gara, dovrebbe esserci Matos a sinistra al posto di Lisi, mentre a destra dovrebbe essere confermato Cisco. Passo indietro: non mancano i dubbi per il pacchetto arretrato. A destra ci sarà ancora Mezzoni, a sinistra invece torna a disposizione Giraudo, al centro ci sarà da capire se Riccardi (al rientro dall’infortunio) e Dell’Orco potranno giocare le due gare ravvicinate, ma alla vigilia resta questa la coppia favorita.

Ballottaggi anche in mezzo al campo: Broh dovrebbe partire dalla panchina perché non al meglio, certo di una maglia è Giunti, con Joselito, Bartolomei e Torrasi che si candidano per i due posti liberi.