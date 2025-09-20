Il pile Polartec leggero e adatto a più stagioni Babolat: nuove ’Pure strike’ ispirate ai motori Suunto fra smartwatch e cuffie hi-tech. Alta intensità. In montagna e sul campo. La tecnologia come alleata

Lo sport ad altissimi livelli e l’alleato della tecnologia. In campo, sulle strade e i climi più estremi da sfidare. Abbigliamento e attrezzatura giocano un ruolo importante quando uno sportivo vuole dare il massimo, esaltandone le caratteristiche.

Tennis. Ispirata a una monoposto di F1, la Babolat Pure Strike Gen4 parte da un design Carbon Grey che richiama la massima espressione dell’automobilismo sportivo. Una la racchetta per i tennisti che vogliono sorprendere e dominare l’avversario. Che si tratti della Pure Strike 98, pensata per giocatori esperti e agonisti con movimenti ampi che cercano di controllare la loro potenza naturale, o della Pure Strike 100, equilibrio tra controllo, reattività e tolleranza. La quarta generazione introduce la Pure Strike 100 16/20, schema corde innovativo e rigidità ridotta, ideale per giocare con ritmo.

Ciclismo. Quest’estate, le strade del ciclismo hanno raccontato storie di coraggio. Nimbl presenta la Summer Victory Collection, una capsule in edizione limitata. Basata sulla collaudata Ultimate Pro Edition la Summer Victory: eccellente ventilazione per garantire un flusso d’aria continuo, il sistema di chiusura BOA® per una regolazione precisa, stabile e personalizzata senza creare punti di pressione. Doppia compatibilità con attacchi a tre fori e Speedplay.

Trekking. Polartec power dry Mesh: ecco un pile tecnico è stato progettato per essere traspirante, a rapido assorbimento dell’umidità e adatto a più stagioni. Il tessuto leggero è pensato per chi pratica attività intense, garantendo un efficace controllo termico sia nelle giornate calde sia nelle serate più fresche. Con un peso di soli 156 g/m², vanta un eccellente rapporto calore-peso, perfetto per le attività estive ad alta intensità. La sua struttura a maglia bicomponente permette di assorbire l’umidità sulla superficie esterna del tessuto, favorendone il rapido trasferimento dalla pelle all’esterno.

Corsa estrema. Un nuovo orologio, Suunto Race 2 e le cuffie Suunto Wing 2. L’ultima edizione dell’orologio GPS è stato riprogettato per migliorare l’indossabilità, la funzionalità e la scalabilità futura. La nuova generazione di cuffie Suunto Wing open-ear a conduzione ossea consente agli utenti di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante mentre ascoltano l’audio.