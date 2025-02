Il premio sarà consegnato il 28 luglio a Singapore. La leggenda Pellegrini è nella Hall of Fame: "Ritrovo Castagnetti»

Federica Pellegrini entra ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto e la motivazione di questo ingresso non lascia dubbi su quanto ’La Divina’ sia una leggenda non solo nella sua disciplina, ma in tutto il variegato mondo dello sport mondiale. "E’ l’unico nuotatore - si legge nella nota dell’"International Swimming Hall of Fame -, maschio o femmina, ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero".

La cerimonia in cui la Pellegrini (nella foto) riceverà il premio si svolgerà lunedì 28 luglio a Singapore in concomitanza con i campionati mondiali di nuoto. Nel ricevere la notizia l’alteta di Mirano che ha appeso cuffia e costume al chiodo nl novembre del 2021 non ha nascosto un pizzico di commozione: "Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento. Sono felice di entrare a far parte del tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti".