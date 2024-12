Il primo acquisto. Il centrale a titolo definitivo. Ha 150 presenze in serie C

Davide Riccardi, centrale di piede destro, che verrà ufficializzato il 2 gennaio, arriva in biancorosso a titolo definitivo. Nato a Monfalcone (Gorizia), Riccardi 28 anni, alto 1,86, arriva dal Novara, nella sua carriera ha militato con Hellas Verona, Lecce, Venezia, Catanzaro, Triestina, Siena e ha già assaporato la serie A con le maglie di Udinese ed Hellas Verona quando giocava nelle formazioni Primavera e si allenava anche con la prima squadra, conquistando delle convocazioni in panchina. Il centrale ha totalizzato circa 150 presenze in serie C. L’esordio nella massima serie lo ha fatto però nel Lecce qualche anno più tardi. Coi giallorossi del Lecce dell’allora direttore Mauro Meluso ha ottenuto una doppia promozione in due stagioni consecutive, partendo dalla C. Dopo campionati da titolare con le maglie di Catanzaro, Taranto, Siena e Foggia, quest’anno a Novara ha trovato un impiego solo parziale (10 presenze, tre da titolare).