Il progetto coinvolge i giovani e le loro famiglie nelle favelas di Rio de Janeiro Dalla scuola frequentata da più di 600 ragazzi sono usciti diversi campioni. Dal tappeto all’Olimpo la ’Fabrica Umbra’ salva vite con il Judo

Immaginatevi la periferia di Rio de Janeiro con i suoi quartieri degradati e al loro interno un capannone coperto da lamiere che provano a proteggere il pavimento e quello che ci sta sopra da piogge talvolta torrenziali e dal sole cocente. Ecco, adesso provate a immaginare che dalle scale che portano al primo piano di quel fabbricato possano uscire dei campioni di judo. Sembra una fantasia impensabile: invece è una incredibile realtà. Il progetto si chiama ‘Fabrica de Talentos Umbra’, una scuola di judo che i fratelli Amorelli hanno ereditato dai genitori, continuando a promuovere la disciplina orientale più praticata in Brasile con una passione infinita.

L’idea del papà e della mamma Soraya sembrava poter subire un brusco stop alla prematura morte del fondatore. "Un’unica cosa però mi ha chiesto nostro padre sul letto di morte – racconta Fabricio, che col fratello André e con la madre è anima e braccio, direttore ma anche istruttore della ‘Fabrica’ – ovvero quella di continuare con Umbra, di non lasciare che morisse con lui". Una famiglia di origine italiana (i bisnonni di Fabricio e André erano siciliani) che ha iniziato nel ‘barrio’ di Vasco Da Gama, dove ancora è la sede principale, ampliandosi poi verso altri quartieri difficili con uno scopo ben preciso "che va oltre lo sport – continua Fabricio –. Si tratta di trasformare realtà, ispirare sogni, creare percorsi verso un futuro più giusto per bambini e giovani che spesso non avrebbero questa opportunità". Alla ‘Fabrica de Talentos Umbra’, infatti, si accede a qualsiasi livello e ci si allena gratuitamente e ogni anno la cerimonia di consegna dei kimono, la distribuzione di ‘box’ con alimenti gratuiti (la cesta basica), le feste di Natale e di Pasqua si trasformano in momenti di solidarietà per regalare ai bambini e alle loro famiglie altri beni materiali. Tutto gratuito.

Come si fa allora a sostenere un’attività che dagli enti pubblici riceve soltanto le briciole, una sorta di 5x1000 che però passa attraverso il vaglio di commissioni che vogliono report dettagliati per contributi di qualche decina di migliaia di reais, nella maggior parte dei casi 2-3mila euro massimo? "Giro incessantemente la città e busso alle porte di imprese, enti, privati – continua Fabricio mimando il gesto delle nocche sul portone –. Il tutto convinto di avere in mano un progetto valido". C’è chi contribuisce con donazioni dirette, c’è chi finanzia borse di studio, ci sono anche sottoscrittori singoli con una quota mensile di 30 reais (‘un reais al giorno’, recita lo slogan). "Continuiamo con determinazione questo cammino – è ancora la voce ferma di Fabricio Amorelli a parlare – contando su persone, aziende e su tutti coloro che, come noi, credono che sia possibile fare la differenza".

Capita così che oltre 600 tra bambini dai 4 ai 12 anni e juniores tra i 13 e i 20 anni facciano sport grazie a Umbra e che alcuni di loro siano diventati o stiano diventando dei campioni. Ad esempio Luana Carvalho, che oggi ha 23 anni ed è entrata in Umbra quando ne aveva soltanto 9, si è qualificata sia alle Olimpiadi di Tokyo che a quelle di Parigi e a ottobre sarà in Uzbekistan per i Mondiali.

Anche Beatriz Comanche ha partecipato alle Olimpiadi a Parigi ed è stata Campionessa nazionale Junior per due anni consecutivi, mentre ai Mondiali Junior ha vinto il bronzo. Infine i più giovani: Victor Santiago è uno dei più promettenti judoka brasiliani under 18 e ha iniziato con Umbra a 5 anni. Assieme alla coetanea Laryssa Mattos da Fonseca (lui nella categoria 55 kg, lei nella 63 kg) gareggerà ai Mondiali Cadetti di Sofia tra il 27 e 31 agosto. "Mio padre ne sarebbe orgogliosissimo", chiude Fabricio Amorelli con la voce commossa e lo sguardo fiero.