Il provvedimento. Vietate le prossime tre trasferte ai tifosi grigiorossi e delle Rondinelle

Conseguenze pesanti per le tifoserie di Cremonese e Brescia dopo gli scontri verificatisi prima e dopo il derby tra grigiorossi e rondinelle: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo una valutazione degli eventi, ha deciso di vietare le trasferte per le prossime tre partite sia ai supporter della Cremonese che a quelli del Brescia. Domenica scorsa, il derby lombardo è stato segnato da violenti scontri che hanno visto protagonisti circa 200 tifosi ospiti, coinvolti in tafferugli con la polizia nel tentativo di oltrepassare l’area delimitata dalle forze dell’ordine. Nel bilancio finale anche feriti lievi. M.R.