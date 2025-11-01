Il ricordo. La messa in memoria di Renato Curi: "Il suo spirito ha molto da insegnarci»
"Vorrei parlarvi dello Spirito di Renato Curi perché questo Spirito, carissimi, non solo aleggia ancora dopo 48 anni, ma ha qualcosa di grande da insegnarci a tutti noi. Lo Spirito di Renato Curi è qualcosa di vivo, che è in movimento, è qualcosa di dinamico che incide sulla pelle di chi vuole viverlo", così padre Mauro ha iniziato l’omelia per il quarantottesimo anniversario della morte di Renato Curi.
A Pian di Massiano ieri pomeriggio alle 18 si sono ritrovati i calciatori biancorossi, lo staff tecnico, i dirigenti del Perugia, i familiari e agli amici di Renato. Nel piazzale degli spogliatoi, è stata celebrata, come ogni anno la messa in ricordo del numero 8 del Perugia. Presenti la figlia di Renato, Sabrina, Franca moglie di Antonio Ceccarini, gli ex compagni Franco Vannini e Tinaglia.
"Lo spirito di Renato è nello Spirito del Signore, lo stesso spirito che ci fa sentire uniti ...è lo spirito dell’unità (quest’anno se saremo uniti, soprattutto nei momenti difficili, andremo comunque lontano...). Unità, comunione e fratellanza, che anche se siamo diversi, ci fa gridare con Renato sempre nel cuore: “Non si molla di un centimetro“", ha concluso padre Mauro.
