Il Rimini combatte, ma non basta. Secondo tempo amaro a Pontedera

2

Rimini

1

(4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Polizzi (1’ st Battimelli), Faggi (44’ st Pietrelli), Ianesi (1’ st Nabian, 53’ st Gueye); P. Vitali. A disp.: Biagini, Strada; Paolieri, Tempre, Beghetto; Milazzo, Bassanini, Coviello; Andolfi. A.: Menichini.

RIMINI (3-5-2): L. Vitali; Lepri, Bellodi, Fabbri (49’ st Feliziani); Boli, Asmussen (15’ st De Vitis), Piccoli, Gemello (34’ st Rubino), Longobardi; D’Agostini, Capac (35’ st Frati). A disp.: A DISP.: Pirini, Moray, Luzaic; Romualdi, Mini. All.: D’Alesio.

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero. Assistenti: Gian Marco Cardinali di Perugia e Veronica Martinelli di Seregno. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Operatore Fvs: Alberto Rinaldi di Pisa.

Reti: 26’ st (rig.) Ladinetti, 44’ pt P. Vitali, 49’ st Bellodi.

Note - Angoli 3-4. Ammoniti: Perretta, Bellodi, Vona, Nabian, Manfredonia, De Vitis. Espulsi: 22’ st Menichini (allenatore del ) per doppia ammonizione.

di Donatella Filippi

Combatte inevitabilmente contro se stesso, ma questa volta anche contro il Football Video Support, il Rimini di D’Alesio che a mette in fila la terza sconfitta su quattro partite giocate. Restando a temperature glaciali in classifica (-10). A spaccare quella che sembra una partita del campionato Primavera, tanti i giovanissimi in campo da una parte e dall’altra, è un rigore concesso dall’arbitro ’su chiamata’, dopo aver rivisto le immagini al monitor. Quel testa a testa tra Bellodi e Manfredonia visto al monitor ha tolto i dubbi al direttore di gara che ha assegnato il rigore. Ma non ha tolto i dubbi ai tifosi del Rimini, a quelli che guardano da casa e ai pochissimi seduti sugli spalti del ’Mannucci’. Questo l’episodio chiave in una gara per il resto decisamente equilibrata. Anzi, nel primo tempo è stato il Rimini a fare spesso la voce grossa, pur tirando pochissimo in porta (difetto non da poco).

D’Alesio conferma l’undici di una settimana prima con la Ternana inserendo soltanto l’ultimo arrivato Boli per Moray sulla corsia destra. Il resto è noto e anche forzato considerando le scarse risorse umane a disposizione del tecnico abruzzese. Il Rimini prova a giocarsela con quella che, è evidente, sarà una diretta concorrente nella parte bassa della classifica. Di Capac il primo tiro della partita, mentre dall’altra parte il punto di riferimento è Ladinetti. In realtà succede però ben poco nei primi 45 minuti. Ma anche nella ripresa, almeno in avvio, nonostante le correzioni di Menichini. La svolta al minuto 21, quando Bellodi e Manfredonia saltano in tandem in area. L’arbitro lascia proseguire, non ci passa sopra Menichini che si gioca il Fvs. Galiffi rivede il contatto e segna il dischetto. Decisamente a sorpresa e tra le proteste dei biancorossi. Ladinetti spiazza Vitali e il Rimini traballa. D’Alesio non ha una panchina lunga e lo sa, il spinge e trova il raddoppio con Vitali. Nel lungo recupero c’è tempo per il tiro da lontano di Bellodi che ridà speranza. Ma non basta.