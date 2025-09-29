Il San Donato inchioda. Lo Scandicci respira

SAN DONATO TAVARNELLE0SCANDICCI0

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Sardilli (75’ Leonardi), Falconi, Cecchi (71’ Pecchia), Alfani, Torrini, Gistri, Rotondo (61’ Calonaci), Nardella, (79’ Doratiotto), Senesi (46’ Ciravegna). All. Vitaliano Bonuccelli

SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (78’ Russo), Mugelli, Boganini (59’Dodaro ). All. Mirko Taccola

Arbitro: Nicolò Trombello di Como, coadiuvato da Riccardo Bonicelli di Bergamo e Michele Pagano di Bresci

Note: ammoniti Pecchia, Torrini, Viligiardi, Bertelli. Angolo 5-4

TAVARNELLE - Finisce a reti inviolate la sfida allo stadio comunale Pianigiani tra San Donato Tavarnelle e Scandicci, un derby sentito che ha caratterizzato negli anni gli incontri tra le due formazioni. Un punto che per chiantigiani ha significato confermare il momento positivo (anche se in testa c’è il Seravezza) mentre speravano di più gli uomini di mister Taccola.

Ma vediamo come è andata la gara. Sono subito i padroni di casa a farsi sotto. È il minuto numero 8 quando da calcio d’angolo per i giallo blu, arriva Gistri a rimettere il pallone nell’area piccola: Sardilli sotto misura non riesce a trovare la deviazione in rete. Al 19’ sono i blues si vede lo Scandicci a rendersi pericolosi: Mugelli si accentra da sinistra, ma la sua conclusione viene murata al limite dell’area di rigore. Poi si vede il San Donato Tavarnelle. Al 20’ ci prova Nardella con una rasoiata dal limite, Fedele controlla la sfera. E anche al 32’ è ancora un’altra occasione per il San Donato Tavarnelle: punizione del solito Nardella, sponda di Cecchi per Torrini che ci prova sottomisura: il tiro c’è tutto ma ancora una volta Fedele compie un vero e proprio miracolo. E devia il colpo di testa del centrocampista giallo blu. La partita scorre via in maniera piacevole fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa è ancora il San Donato Tavarnelle a provarci: al 64’ un tiro di Nardella viene intercettato ancora una volta da un Fedele attento. Allo Scandicci non piace il pareggio e prova a vincere. E stringe d’assedio i chiantigiani. Al 73’ Tampucci salva il San Donato Tavarnelle su un colpo di testa ravvicinato di Mugelli. E al al minuto 80’ è la difesa giallo blu ad immolarsi per salvare una conclusione a colpo sicuro di Valori. In mezzo a queste due occasioni il colpo di testa di Pecchia al minuto 76’ su cross di Torrini, finisce abbondantemente sopra la traversa.

Andrea Settefonti