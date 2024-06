Il settore giovanile. Nasce ’Canarini 1912 Ssd’. Prenderà il posto della Academy

L’estate dei cambiamenti gialloblù, tocca anche una branca del settore giovanile. E riguarda, in particolare, i più piccoli.

Il Modena ha deciso di abbandonare l’Accademia Modena 1912 (nella foto sotto), l’Academy che ha garantito l’attività di base anche nel periodo del fallimento grazie al lavoro di staff, dirigenti e volontari. Il futuro porta il nome di ’Canarini 1912 ssd’, società creata dall’ultimo consiglio d’amministrazione che, già nelle prossime settimane, sarà al lavoro per organizzare la stagione 2024/25.

L’obiettivo della nuova realtà è consolidare ulteriormente le relazioni con il territorio e fare uno step verso l’alto in tema di formazione. La sede sarà sempre il centro di Saliceta San Giuliano, i cui impianti sono stati in parte rinnovati dal Modena. Le iscrizioni sono già aperte per le annate 2017, 2018 e 2019 e con un click sul sito web gialloblù sarà possibile accedere alla modulistica e alle informazioni per poter prendere parte al nuovo progetto gialloblù.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, questo progetto perderà una delle figure più presenti in questi anni, ovvero Fabio Dall’Omo, da 7 anni in gialloblù nel ruolo di responsabile dell’Accademia e poi responsabile corporate del settore giovanile. Per lui è pronta la scrivania dell’attività di base e delle categorie fino all’under 14 della Reggiana.

a.t.