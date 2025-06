Il sorteggio dello Slam britannico si terrà venerdì. Sinner favorito a Wimbledon. I bookmakers lo vedono vincente

La rivincita che Jannik Sinner vuole prendersi a Wimbledon parte da lontano. Nel tempio del tennis l’altoatesino non cerca solo le bende per curarsi dalle ferite, probabilmente ancora aperte, per quei tre match point mancati che a Parigi gli hanno impedito di alzare la coppa del Roland Garros, o per l’eliminazione precoce al torneo di Halle. Il numero uno al mondo non ha mai raggiunto la finale nella competizione più famosa di tutto il circuito Atp. Wimbledon. Inoltre questo è l’unico Slam che non ha mai visto un tennista italiano nell’albo d’oro e anche questo è motivo di rivalsa per l’azzurro che sembra essere pronto per sfatare questo tabù. Sulla sua strada c’è quello che sta diventando il suo rivale per antonomasia: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non solo ha sconfitto Sinner a Parigi ma, da due anni, non conosce rivali sull’erba londinese, ma nonostante questo primato Sinner è stato comunque come la testa di serie numero uno e anche il mondo delle scommesse lo vede come il favorito a vincere lo slam inglese. Tra i due non sembrano esserci terzi incomodi, anche se l’erba londinese ha sempre riservato diverse sorprese. Venerdì, una volta concluse le fasi di qualificazioni, ci sarà il sorteggio e lì si vedrà chi potrebbe ricoprire il ruolo di "mina vagante" nei rispettivi cammini verso la finale.

Nel frattempo l’All England Lawn Tennis Club di Wimbledon ha deciso di onorare il tennista inglese Andy Murray, classe 1987, con una statua. Ritiratosi ufficialmente la scorsa estate durante i Giochi Olimpici di Parigi, Andy Murray è rimasto nel cuore del popolo britannico dopo la vittoria di Wimbledon nel 2013, che ha interrotto un digiuno inglese che durava da 77 anni. Una gioia indimenticabile, così come quella del ‘’bis’’ nel 2016.

Restando nei paraggi del Regno Unito vi è stato un esordio amaro per Luciano Darderi al torneo di Eastbourne, in Gran Bretagna. Il tennista italo-argentino è stato sconfitto dallo statunitense Marcos Giron.