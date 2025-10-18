Il tecnico piemontese ha condotto una nazionale giovane e fuori dai pronostici fino alla finale contro gli azzurri: "Sono voluto uscire dalla zona di comfort, anche la mia squadra l’ha fatto La gioia più grande è stata la felicità degli anziani quando abbiamo fatto la sfilata tra la folla a Sofia». Blengini eroe della Bulgaria:: "Ci ha ricevuto il Patriarca, il merito è tutto dei ragazzi»

Lui il miracolo l’ha solo sfiorato, ma con la Bulgaria è come se il mondiale l’avesse vinto lo stesso. Perché la nazionale di Gianlorenzo Blengini detto Chicco, ex ct azzurro, in finale non c’era mai arrivata. E ha un gruppo giovanissimo per il quale l’argento iridato ha veramente riflessi dorati.

Blengini, le hanno già dato la cittadinanza bulgara?

"Ah ah. Beh dopo la finale ci sono stati molti deliri generalizzati, ma di questo non si è parlato".

Però vi hanno accolto come eroi, migliaia di persone in piazza a Sofia per vedervi sfilare.

"È stato bellissimo, ci ha ricevuti anche il Patriarca della chiesa ortodossa, abbiamo sfilato con corone di fiori e quello che ho trovato più emozionante è stato vedere felice gente che non c’entra con la pallavolo o con lo sport, soprattutto gli anziani. Riscatto sociale è una parola grossa, ma finalmente i bulgari hanno fatto qualcosa che li ha resi orgogliosi. Questi ragazzi hanno un senso d’appartenenza al proprio paese molto spiccato, pensare che siano diventati un esempio per la gente comune, non per gli addetti ai lavori, è un piacere doppio. Io li avevo scelti ovviamente per doti tecniche e fisiche, ma anche morali, mentali e caratteriali".

Loro hanno risposto benissimo.

"Difficile trovare certe qualità così evidenti nei giovani, sono ragazzi molto educati, ovviamente c’entrano molto le famiglie. Ma loro si sono dimostrati disponibili a qualsiasi proposta di cambiamento, facendolo con tutto l’impegno possibile. Nessuno può essere sicuro di vincere perché ci sono gli avversari e ci sono cose che non possiamo controllare. Possiamo occuparci di quelle che dipendono da noi: l’impegno quotidiano nell’offrire la migliore versione di te stesso".

Anche lei andando in Bulgaria è uscito dalla zona di comfort.

"È vero. Conoscevo bene il gruppo dei ragazzi nati nel 2003 e 2004, li avevo visti in due Europei under 21. Ma il compito stavolta era diverso: quando allenavo l’Italia potevo inserire ogni anno uno o due giocatori, come ho fatto con Balaso e Lavia, poi con Russo, Michieletto, Galassi. In Bulgaria c’era un problema, arrivavano in finale nei campionati giovanili e poi non ottenevano risultati con la nazionale maggiore. Noi abbiamo dovuto prendere un intero gruppo giovanile e farlo diventare seniores, un processo molto più complicato. Li ho scelti uno per uno e ci ho messo un po’, sono andato spesso in Bulgaria, l’estate scorsa ho voluto stare dieci giorni con la Nazionale dei 2008 e poi all’Europeo under 20. In Bulgaria erano sorpresi".

Perché?

"Forse pensavano che avrei fatto solo il ct della prima squadra, ma per continuare a crescere serve una strategia di reclutamento. Quest’anno abbiamo fatto anche un gruppo B con ragazzi che magari non hanno il livello dei primi, ma se vogliamo far crescere il movimento bisogna che lavoriamo con continuità. Adesso grazie alla collaborazione di alcuni agenti molti giocheranno in Italia, anche l’A2 serve per fare capire la pressione".

Il gigantesco presidente federale Ganev che cosa le ha detto?

"Parole che non avrei mai pensato di sentire da chi deve giudicare il mio operato. Anche in pubblico, ma mi era bastato vedere la sua commozione quando abbiamo battuto gli Stati Uniti".

I bulgari hanno sempre saputo giocare a pallavolo, ma erano un’eterna incompiuta.

"Hanno sempre avuto delle fisicità importanti, poi io non casco nel tranello di giudicare una mentalità, non credo alle generalizzazioni e tantomeno alle conclusioni, credo molto nelle persone e tu puoi trovare un bulgaro pigro come un italiano pigro, e uno attento. Quello che si vede da fuori è che questa squadra difende e si butta a terra, che sa giocare concentrata anche contro formazioni sulla carta inferiori. Io ho molto apprezzato la vittoria sul Cile, quando eravamo già qualificati".

Perché faceva alcuni timeout in inglese e altri in italiano?

"Tranquilli, non avevo perso lucidità. Molti ragazzi capiscono bene l’italiano con le sfumature, alcuni meno e quando il timeout serve per parlare a questi ultimi, preferisco usare l’inglese per farmi capire da chi è il vero destinatario".

Che emozione le ha dato sfidare l’Italia?

"Durante la gara non ci ho pensato. Prima e dopo sì, non solo per orgoglio patriottico, per me era anche giocare contro persone con cui ho ancora un legame forte, e infatti prima della partita ci siamo sentiti meno del solito, con loro. Ma se proprio dovevamo perdere la finale, sono contento che sia successo contro l’Italia".

Doriano Rabotti