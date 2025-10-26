Il tecnico soddisfatto: "Complimenti ai ragazzi, sono riusciti a bloccare i loro punti di forza». Caja: "Bravi a interpretare la partita. Il nostro cuore oltre l’ostacolo»

Soddisfatto per la vittoria, ma anche per l’atteggiamento della squadra, Attilio Caja celebra il successo.

"Complimenti ai ragazzi, sarà una frase fatta, ma hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una grande difesa tecnica – sottolinea –. Sapevamo le qualità di erona, ma siamo riusciti a bloccare i loro punti forti".

Cuore, ma anche acume tattico. "Siamo stati bravi a interpretare la partita – conferma – poi ci vuole il cuore per andare oltre la fatica, ma malgrado la stanchezza siamo stati sempre lucidi. L’attacco? Non grandi numeri, altrimenti il primo tempo sarebbe finito con margine più ampio, ma sappiamo che con la difesa si può fare molto bene".

Una risposta dopo le sconfitte con Pesaro e Cremona. "I ragazzi hanno reagito. I nostri tifosi si meritano questo atteggiamento e queste vittorie".

Poi il tecnico Effe parla dei singoli. "Fantinelli? So quello che può dare. In difesa è stato bravissimo su McGee, in attacco ha trovato due triple che sono state ossigeno puro. Guaiana? Avevo bisogno di Sorokas da centro soffrendo meno di certe situazioni. Bene anche lui".

Infine Caja parla della situazione infortuni. "Imbrò speriamo di averlo martedì, per Mazzola dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Hanno tutti voglia di rientrare, poi tra rientrare ed essere pronti ci passa. Guardiamo Anumba ha fatto sei allenamenti con la squadra, per lui è come se fossimo ai primi di settembre".

