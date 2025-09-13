Il terzino sarà ancora out a Milano, ma mette nel mirino la sfida con il Genoa: "Vogliamo fare meglio dell’anno scorso». Holm: "La concorrenza con Zortea è un bene»

Ancora un infortunio si mette tra Holm e possibilità di essere protagonista. La fragilità fisica e muscolare si conferma il suo tallone d’Achille: cinque stop e 13 partite saltate lo scorso anno, quando recuperò in extremis per la finale di Coppa Italia. Questa volta, a San Siro, non ci sarà. E’ uomo di coppe, lo svedese, e punta al rientro a pieno regime per la prima europea con l’Aston Villa. Anche perché l’Europa League l’ha vinta, seppur non da protagonista assoluto, con l’Atalanta e questa volta, in rossoblù se l’è conquistata sul campo. "Sono arrivato in Italia per vincere trofei, nel calcio è la cosa più bella – ha riferito Holm ai microfoni di Dazn –. Ho vinto due titoli nella mia carriera, uno con l’Atalanta e uno con il Bologna, ma con i rossoblù è stato più speciale perché ho giocato la finale. È un po’ nel mio cuore".

E’ un trofeo che è valso la qualificazione a una nuova campagna europea, da vivere facendo tesoro dell’esperienza di un anno fa: "All’inizio della Champions, lo scorso anno, abbiamo avuto problemi e faticato, ma poi siamo cresciuti lungo il percorso. Penso che quest’anno potremo competere e fare molto bene in Europa League. Dovremo dimostrare di non aver perso l’attitudine di pensare gara per gara, ma l’obiettivo che ci siamo posti è quello di andare lontano in Europa. Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Sento che siamo più pronti e carichi".

Dopo Champions e Coppa Italia, ecco la favola che il Bologna vuole provare a regalarsi in questa nuova stagione. Certo, senza dimenticare il campionato, da cui passa parte della possibilità di diventare squadra di rango internazionale con continuità. Continuità: parola d’ordine che Holm, complici gli infortuni proprio non riesce a trovare. Dalla salute passa in primis la possibilità del suo salto di qualità. Anche perché sotto il profilo tecnico, lo svedese ha ben chiaro su cosa lavorare: "Devo essere più bravo nell’ultimo passaggio, voglio e posso diventare più incisivo con gol e assist. Devo ascoltare bene il mister perché mi sta facendo crescere tanto. Sono già migliorato tanto come persona e come calciatore, ma ho ancora margini da sfruttare, specie all’interno di questo gruppo fantastico". Gruppo che vede ora la concorrenza di Zortea: "È un bene che sia arrivato, conosco Nadir dai tempi dell’Atalanta. È un ragazzo molto umile, giocatore forte: possiamo crescere insieme".

Marcello Giordano