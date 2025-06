Il Torneo delle Frazioni di Montignoso entra nel vivo. Panaino e Monaco decidono i playoff. Cervaiolo approda in semifinale. Cinquale parte forte poi si arrende

Cervaiolo

2

Cinquale

1

CERVAIOLO: Di Biagio, Favret, Monaco, Coda, Sacchetti, Mustone, Panaino, Boccardi, Martinucci, Navari, Tognocchi. A disp. Picconcelli, Rustighi, Pucciarelli, Conte, Maggiani. All. Ernesto De Angeli.

CINQUALE: Mariani, Gabrielli J., Grassi, Sbarra, Ramacciotti, Gabrielli L., Baldoni, El Hadoui, Verona, Erpen, Orlacchio. A disp. Masini, Ciuca, Cherubini, Mulinacci, Baldi Mat., Traggiai. All. Graziano Benedetti.

Marcatori: 12’ El Haduoi (Cinquale), 14’ Panaino (Cervaiolo), 69’ Monaco (Cervaiolo).

MONTIGNOSO – Secondo playoff e seconda vittoria in rimonta. Emozioni forti allo stadio “Del Freo“ della Renella dove il XX Torneo delle Frazioni di Montignoso ha regalato un’altra serata di calcio intenso e di alto livello. Ad esultare alla fine è il Cervaiolo che se ne va in semifinale mentre il Cinquale deve fare i conti con un’eliminazione bruciante perché si era portato per primo in vantaggio e perché a 5’ dalla fine ha buttato all’ortiche il calcio di rigore che poteva ridargli la parità. I cinqualini sono partiti meglio trovando il gol al 12’ col marocchino El Hadoui, tra i migliori dei suoi. Il Cervaiolo, però, ha risposto a stretto giro di posta pareggiando dopo soli 2 minuti con Panaino. E’ stato ancora il Cinquale nella seconda parte della prima frazione a sprecare ghiotte opportunità da rete.

Nella ripresa è uscita fuori inizialmente la formazione di mister De Angeli ed il portiere Mariani è stato costretto ad un mezzo miracolo. Verona ha replicato con un gran tiro quasi da centrocampo smanacciato fuori dal portiere. Al 69’ l’episodio decisivo con Monaco che lasciato solo su una punizione laterale ha insaccato di testa. Rabbiosa la reazione del Cinquale che ha fallito due occasionissime con Verona a tu per tu col portiere ed al 75’ Lorenzo Gabrielli ha calciato alto il rigore del possibile pari. Lunedì 30 giugno in semifinale il Cervaiolo affronterà il Cerreto.

Gianluca Bondielli