Il Toscana Tour esalta il giovane Franchi

Podio tutto italiano per la 145 di ieri dello Csi a tre stelle valevole per la Longines Ranking Jumping e qualificante per il Gran premio di domenica. A mettere tutti in riga è stato il cavaliere senese Guido Franchi che difende i colori dell’Esercito italiano. In sella al baio Enjoy One, stallone francese di 9 anni, ha chiuso la gara con il netto sugli ostacoli e il tempo velocissimo di 66“18. Un giro da manuale per questo giovane cavaliere, tra i migliori d’Italia, che proprio all’Arezzo Equestrian Centre ha mosso i suoi primi passi a cavallo, salendo anno dopo anno di categoria. Guido Franchi gareggia insieme a Enjoy One dal 2022 e di recente con lui ha vinto la 150 dello Csi a quattro stelle di Cagliari e la 145 dello Csi a due stelle di Cervia. Subito dietro a Franchi in classifica troviamo l’amazzone Sofia Manzetti in sella a Fiolita e terzo posizione per un altro cavaliere toscano, il primo graduato dell’Aeronautica Militare Emilio Bicocchi alla guida di Excaliburg. Anche questo un binomio in crescita che ha già fatto vedere ottimi percorsi al Toscana Tour. La 145 si è dunque chiusa con un finale tutto italiano, dopo un’avvincente sfida sugli ostacoli che ha visto al via 68 binomi, di cui solo 18 sono riusciti a fare percorso netto sui 12 salti e 15 sforzi disegnati nel campo Boccaccio da Elio Travagliati. E adesso c’è grande attesa per il Gran Prix di domenica che vedrà al via i migliori binomi in gara questa settimana.

Sonia Fardelli