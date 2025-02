Il turno. Il Carpi in casa del Pontedera. La Spal aspetta il Rimini

Si è aperto ieri sera, con Gubbio-Pineto il ventisettesimo turno. Una giornata importante per i biancorossi di Lamberto Zauli che puntano a riportare un risultato importante per evitare l’aggancio dei toscani e per cercare di avvicinare la quota play off. Oggi sono in agenda due incontri, di scena due toscane: la Pianese neopromossa che è in piena zona playoff riceve un Milan Futuro sempre più in crisi (alle 15). Alle 17,30 Pontedera-Carpi (29 punti come il Grifo), con i toscani (quarto miglior attacco) che hanno riconquistato la zona playoff. Tante sfida domani: alle 15 uno dei match più attesi della giornata Arezzo-Torres, con i toscani che viaggiano in quota playoff e i sardi che non hanno abbandonato l’idea di competere per la vetta. L’Entella capolista affronta il fanalino di coda Legnago. Alle 17,30 tocca a Spal (in piena crisi) contro il Rimini, mentre alle 19,30 c’è la sfida Campobasso-Ternana. Doppio posticipo lunedì, con Lucchese-Perugia e Pescara-Ascoli che sarà trasmessa su Rai Sport.

Il programma. Oggi alle 15 Pianese-Milan Futuro, sabato ore 17.30 Pontedera-Carpi, Vis Pesaro-Sestri Levante. Domani alle 15 Arezzo-Torres, Legnago-Virtus Entella, alle 17.30 SPAL-Rimini, alle 19,30 Campobasso-Ternana. Lunedì alle 20.30 Lucchese-Perugia e Pescara-Ascoli (diretta Rai Sport).

Classifica prima del turno: Virtus Entella 57, Ternana 54*, Torres 50, Vis Pesaro 48, Pescara 47, Arezzo 40, Pianese 38, Pineto 38, Rimini 34*, Pontedera 33, Gubbio 31, Ascoli 30, Perugia 29, Carpi 29, Campobasso 27, Lucchese 26, SPAL 24**, Milan Futuro 22, Sestri Levante 18, Legnago 15.

* due punti di penalizzazione** due punti di penalizzazione