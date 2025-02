Il turno. La Lucchese vince. I play out sono a 3 punti

La Lucchese, prossima avversaria del Perugia in campionato, rialza la testa e inguaia il Grifo. Con le reti di Tumbarello e Saporiti la Lucchese si è imposta 2-0 in trasferta a Solbiate Arno contro il Milan Futuro. La formazione rossonera ha momentaneamente sorpassato la Spal (in campo oggi a Chiavari) e si è portata al quintultimo posto della classifica a quota 26 punti. Si è dunque ridotto a tre lunghezze il margine che separa il Perugia dalla zona playout. Fari puntati sugli appuntamenti di oggi che potrebbero cambiare la classifica. Alle 15 si giocano due partite: Torres-Gubbio e Virtus Entella-Spal, alle 17,30 in campo Campobasso-Pontedera (che interessa ai biancorossi), Pineto-Legnago e Sestri Levante-Pianese. Mentre alle 19,30 tocca a Carpi-Pescara. Il posticipo della giornata sarà domani sera con la sfida delle 20,30 Ternana-Arezzo.