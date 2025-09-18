Iliass Aouani, bronzo nella maratona: “Il 2025 l’anno delle medaglie, il prossimo sarà quello dei record”

Bologna, 18 settembre 2025 – “Questo bronzo vale come un oro, il 2025 è stato l’anno delle medaglie, il prossimo sarà quello dei record”. Parola di Iliass Aouani, il ragazzo che ai mondiali di Tokyo con il bronzo nella maratona, è entrato di prepotenza nella storia azzurra.

Classe 1995, arrivato in Italia dal Marocco da bambino, è cresciuto a Ponte Lambro e poi ha studiato negli Usa. Grazie a lui il nostro paese è tornato sul podio della gara più classica nell’atletica leggera. E ieri è atterrato all’aeroporto di Bologna, città a lui molto cara, perché la “val di Zena ha ospitato molti dei miei allenamenti specifici, e nei prossimi anni sarà al centro della mia preparazione”, conferma.

Iliass Aouani a Tokyo è entrato nella leggenda della maratona azzurra

Aouani è uno dei cinque atleti della storia azzurra a salire sul podio della maratona: “Qualcosa che per me significa tantissimo – spiega – , perché è una disciplina che rappresenta resilienza, sacrificio, pazienza. E accostare il mio nome a quelli di Baldini o Bordin è qualcosa di veramente importante che anche io stento a realizzare”.

Un successo che è stato “la conseguenza di tante difficoltà, tanti ostacoli”, riprende. “Molto spesso le difficoltà sono causa necessaria per fare qualcosa di importante – aggiunge – . Prima di questo appuntamento, durante un radono a St. Moritz mi pareva di prendere schiaffi dalla vita uno dopo l’altro”. A questo punto il campione azzurro elenca infortuni, un problema al dente “che mi ha destabilizzato per 10 giorni. Ero lì seduto che parlavo con gli amici e dicevo: ‘Sento che sta per arrivare qualcosa di grande’, perché è sempre così, quando la vita ti mette a dura prova è perché ti sta preparando per qualcosa di importante”.

“Noi già all’inizio della preparazione abbiamo puntato all’oro, ci siamo impegnati per investire il massimo, io ho fatto di tutto, ma il bronzo che ho portato vale tanto quanto l’oro – conclude -. A inizio 2025 dissi che sarebbe stato anno delle medaglie, non mi sono accontentato degli Europei, ci tenevo a dire le cose e mantenere le promesse. L’anno prossimo sarà quello dei record, con obiettivi importanti”.