In Belgio. De Luca cerca i punti per la grande rimonta

A De Luca mancano una quindicina di punti per rientrare nel migliori 18 della "Liga" Europa Ovest che accederanno alla finalissima – quella coi qualificati di tutte le "Lighe" del mondo – della Fei World Cup. Il fuoriclasse azzurro è a quota 18 punti e per accedere all’evento decisivo (Basilea 2-4 aprile 2025) ne servono almeno 43, dunque l’opzione è un risultato di vertice qui in Belgio, oppure racimolare punti negli appuntamenti del girone di ritorno. Insomma ormai ogni tappa può essere determinante: a Mechelen, Belgio, tradizionale evento che chiude il girone di andata Europa Ovest della Coppa del Mondo e anche l’intera stagione agonistica 2024, il fuoriclasse azzurro ha portato tre cavalli, Curcuma il Palazzetto, Promise Z, Noblesse vd Maspel Z. Nel GP di lunedì 30 (ore 15.00) ritenterà il colpaccio e, dopo 4 partecipazioni fino ad ora, potrebbe finalmente proiettarsi tra i finalisti e risparmiarsi di "inseguire" la qualifica nelle tappe dell’anno in arrivo. Per ora c’è in testa il giovane britannico Robert Withaker, vincitore settimana scorsa della tappa di Londra (60 p. in 6 partecipazioni) davanti al francese Staut (60 p. anch’egli, dunque parimerito nella generale, ma con 7 partecipazioni). A Mechelen si svolgono anche la World Cup di dressage (conduce la tedesca Carina Sholtz) e quella delle carrozze (a guidare è l’australiano Boyd Exell), assenti i concorrenti italiani. Altra trasferta azzurra di fine anno è quella di Simone Coata con Metoon PS e Hannibal AM: il cavaliere romano gareggia nel "tre stelle" di Fujairah, il GP è domani, domenica 29.