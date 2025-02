In campo. Cambio di arbitro. Fischia Vergaro di Bari

Cambio di arbitro per la partita di domani sera al Curi. Sarà il signor Giorgio Vergaro di Bari a dirigere Perugia-Vis Pesaro, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato in programma alle 20,30. A coadiuvarlo gli assistenti Diego Spatrisano di Cesena e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto ufficiale sarà Alessandro Papagno di Roma 2. Il Grifo e Vergaro si sono incrociati una sola volta: Perugia-Juventus Next Gen 2-0 del 25 febbraio 2024. Sono quattro invece i precedenti con la Vis Pesaro, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta.