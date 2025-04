In campo. Di Maggio pronto al rientro. Angella out fino agli spareggi

Doppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per il Perugia di Vincenzo Cangelosi in vista della partita di sabato sera sul campo dell’Arezzo. Tutti a disposizione dell’allenatore fatta eccezione di Angella, Bartolomei e Lewis. Il capitano è ai box per un fastidio che potrebbe fermarlo fino alla fine della stagione. Potrebbero esserci margini nel caso in cui il Perugia dovesse andare agli spareggi. Fuori uso anche Lewis e Bartolomei per le prossime quattro sfide di campionato. Buone notizie, invece, arrivano da Leo, Dell’Orco e da Di Maggio. Leo ha smaltito l’influenza e si candida per una maglia dall’inizio al posto dello squalificato Leo. Dell’Orco, fermato a scopo precauzionale, dovrebbe riprendere la sua maglia al centro della difesa.

Chance ad Arezzo anche per Di Maggio: il centrocampista non avrà una maglia dall’inizio, visto il lungo stop per infortunio, ma potrebbe ritagliarsi uno spazio in corsa per ritrovare minuti e condizione. Come fu con Zauli, anche Cangelosi potrebbe pensare per lui ad un ruolo alle spalle dell’attacco. Il tecnico, in tv, ha spiegato che sta lavorando sulla migliore collocazione in campo per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter. Il programma della settimana prosegue con sedute al mattino.

Classifica dopo il posticipo. Virtus Entella 75, Ternana 70 (-2 punti), Torres 61, Pescara 58*, Vis Pesaro 56, Pineto 52, Arezzo 52*, Pianese 47, Rimini 46 (-2 punti), Gubbio 44, Perugia 43, Pontedera 41, Carpi 40, Campobasso 39, Ascoli 38, Lucchese 33 (-6 punti), SPAL 29 (-3 punti), Milan Futuro 27, Sestri Levante 26, Legnago 25