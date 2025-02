In campo. Domani la ripresa. Da valutare Giraudo

Ancora un giorno di riposo per i biancorossi e poi inizierà la settimana di preparazione alla sfida con la Lucchese che vale doppio. I toscani, infatti, hanno battuto il Milan Futuro, in trasferta, arrivano all’incontro carichi e motivati, alla ricerca di punti salvezza. Alla ripresa, domani pomeriggio, fari puntati sulle condizioni di Giraudo, uscito dopo aver sentito un dolore nel finale della sfida con la Vis pesaro. Sono, però, diversi i grifoni pronti al rientro in vista della prossima trasferta: tornerà Lisi dalla squalifica, mentre degli infortunati, domani torna in gruppo Seghetti. Kanoute dovrebbe essere pronto al pari di Yabre, che ha pienamente risolto il problema legato alla frattura della mandibola. Buone notizie arrivano anche da Di Maggio: l’infortunio si sarebbe rivelato meno grave, ci sono possibilità per il prossimo appuntamento interno contro l’Ascoli.