In campo. Kanoute e Seghetti si scaldano. Nodo Giraudo: oggi il verdetto

Seghetti e Kanoute fanno passi avanti: i due giocatori si preparano per la trasferta di Lucca. Seghetti è da ieri ufficialmente insieme al gruppo, ha recuperato dall’infortunio, ha lavorato a parte e adesso è pronto per tornare in campo. Ci sarà da capire se Zauli deciderà di impiegarlo dall’inizio o se lo lascerà in panchina per lanciarlo in corsa.

Kanoute ha una settimana di allenamento in più con la squadra e potrà essere preso in considerazione per il posticipo di lunedì contro la Lucchese. Lamberto Zauli, che ieri è tornato ad allenare la squadra dopo l’assenza alla ripresa per motivi familiari, se può sorridere per quanto riguarda l’attacco, ha qualche pensiero per quanto riguarda la difesa da proporre in occasione del posticipo. Già, perché con Riccardi e Angella fuori dai giochi per infortunio, Amoran fermato dal giudice sportivo per due turni, l’allenatore del Perugia deve fare i conti con la condizione non perfetta di Giraudo. Il terzino sinistro in questi giorni è rimasto fuori dal campo di allenamento per un affaticamento muscolare (stesso problema per Bartolomei) e la speranza è che da oggi torni in campo per iniziare a lavorare in vista della partita sul campo della Lucchese. Anche perché non ci sarà neppure Yabre: l’atteso parere positivo dei medici non arriverà questa settimana.

Quindi niente da fare per Lucca, qualche chance anche se remota per la gara successiva, ancora in trasferta, sul campo della Virtus Entella. Oggi, nella seduta del mattino, si farà maggiore chiarezza sulle disponibilità per il posticipo.