In campo. Lewis e Riccardi ci sono. Oggi doppia seduta

Ripresa pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Cangelosi dopo la sconfitta a Chiavari e il giorno di riposo concesso in vista del posticipo di lunedì al Curi con l’Ascoli. Come da previsione, Lewis e Riccardi sono saliti insieme al gruppo e hanno svolto una seduta di allenamento a pieno ritmo e si preparano per il match contro la squadra marchigiana. Assente, invece alla ripresa dei lavori, Giraudo alle prese con la febbre, mentre Dell’Orco ha smaltito l’infuenza ma non è salito, a scopo precauzionale, con la squadra per l’allenamento. Anche Kanoute ha svolto una seduta differenziata ma non desta preoccupazioni per la prossima gara. Presenta Amoran che ha scontato il doppio turno di squalifica. Ancora indisponibili, invece, Di Maggio, Agostie Angella. Il programma prosegue con una doppia seduta oggi e presumibilmente anche venerdì.