IN CAMPO. Probabili formazioni al Comunale di Chiavari

Così in campo

(stadio Comunale ore 17,30)

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Corbari, Karic, Franzoni, Di Mario; Casarotto, Castelli. A disposizione: Torrielli, Siaulys, Motoc, Fall, Lipani, Ndrecka, Guiu, Portanova. Allenatore: Fabio Gallo

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Leo, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Joselito, Torrasi; Kanoutè, Montevago, Matos. A disposizione: Albertoni, Yimga, Plaia, Riccardi, Lickunas, Lisi, Yabre, Bartolomei, Broh, Cisco, Seghetti, Marconi. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Luca Landoni di Trento e Daniel Cadirola di Milano

Quarto Uomo: Simone Gauzolino di Torino

In tv: la partita allo stadio "Comunale" di Chiavari sarà trasmessa su Now, in diretta su Sky Sport (canale 252) e su Umbria Tv, canale 10 del digitale terrestre.