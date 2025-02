In campo. Seghetti in gruppo. Si rivede anche Lewis

Ripresa degli allenamenti a Pian di Massiano per il Perugia. Buone notizie per Zauli anche se l’allenatore ha dovuto disertare la prima seduta della settimana per un problema familiare. Sono tornati ad allenarsi con il gruppo Seghetti e Lewis, con il primo che ha buone possibilità di essere convocato in occasione della sfida di lunedì sul campo della Lucchese, il secondo dovrà ancora attendere. In gruppo e a pieno ritmo Kanoute che, dopo una settimana di lavoro in più, potrà dare la sua disponibilità per giocare, dall’inizio o in corsa. In attesa dell’ok dei medici Yabre, ma se il parere positivo dovesse arrivare in settimana il giocatore sarebbe a disposizione visto che si è sempre allenato. Non hanno invece partecipato alla seduta di ripresa, diretta dal vice Costa, il terzino Giraudo e il centrocampista Bartolomei, per un affaticamento che sarà monitorato. La settimana di lavoro del Perugia proseguirà con una seduta stamattina.