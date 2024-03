In Olanda l’ultimo Major della decima edizione. Azzurri sul podio ad Arezzo, Gorla e Bedizzole. Rolex Grand Slam, l’ora delle stelle. De Luca fa subito un doppio netto

Ha preso il via a s’Hertogenbosch la tappa olandese del Rolex Grand Slam, ultimo Major della 10ª edizione del prestigioso circuito. Iniziato nell’estate scorsa ad Aquisgrana, è proseguito poi a Spruce Meadows, Canada, e a Ginevra. Come sempre la starting list è una parata di stelle e tra i protagonisti del meeting olandese c’è anche il 27enne tedesco Richard Vogel (foto @Rolex/Ashley Neuhof), vincitore a Ginevra, in sella al possente baio Westfelen United Touch S. Qui nei Paesi Bassi Vogel impiega invece Cepano Baloubet. Il "rampante" Vogel è anche entrato a far parte del Board dell’International Jumping Riders Club, la nota associazione dei cavalieri. A s’Hertogenbosch gareggiano anche i nostri Gaudiano con Chalou, Jaja, Julius D, e De Luca, ieri autore di un bel doppio netto in sella a Don Vito nella gara di 1,40 m. a due fasi, vinta dall’olandese Jochems (Looks Good de Liebri Z). De Luca ha con sé anche Cappuccino e Dirka de Blondel.

Ma il fine settimana è assai fitto di eventi anche in casa nostra, con oltre milletrecento cavalli in gara, in rappresentanza di ben 34 nazioni. Ad Arezzo, dove è iniziata la 18esima edizione del Toscana Tour (501 cavalli da 20 nazioni), podio tutto italiano ieri, giornata iniziale: Chiaudani (Cintender) ha preceduto Garofalo (Conquestador) e Casadei (Tamis) nella "145" a tempo. A Gorla Minore, nello Spring Tour (469 cavalli di 20 Paesi) 2° posto con doppio zero di Liberati (Maserati d’Avena Hombre) nella "140" a due fasi, nonché 2° e 3°posto di Di Carlo (V-Van Forever) e Correddu (Dalakani Chardonnet) nella "145" a tempo vinta dall’asso elvetico Schwizer (Scarlina de Yiji). Infine a Bedizzole, Brescia (339 cavalli di 16 bandiere) Bassan (Cerruti de Ktreisker) ha siglato la "145" a tempo. Domani tutti i Gp.