In Polonia. Storico Fischnaller. Vince in Coppa a 44 anni

Roland Fischnaller torna al successo in Coppa del Mondo e primo dei due giganti paralleli di Krynica, in Polonia, per il suo 23 successo nel circuito, dodicesimo in gigante. Maurizio Bormolini arriva terzo e conquista la Coppa di specialità, Edwin Coratti quarto davanti a Mirko Felicetti, ottavo Daniele Bagozza. Fischnaller, 44 anni, ha vinto la finale sul coreano Sangho Lee, Bormolini nella finale B ha battuto Coratti per il terzo posto, podio numero 21 per il livignasco.