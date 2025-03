In serie B vittoria e sorpasso in classifica del Corinaldo ai danni di Jesi. L’Audax Senigallia cade a Russi. Sabato arriva la capolista Roma

SERIE A2 L’Audax Senigallia cade a Russi. I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, portandosi sul doppio vantaggio in pochi minuti. Antronaco, dieci gol all’attivo per lui, accorcia le distanze prima che le due formazioni rientrino negli spogliatoi. Nella ripresa è Olivi a firmare il pareggio, per il Russi è tutto da rifare, ma non impiega troppo tempo per riportarsi avanti, chiudendo l’incontro sul 5-2. Sabato al Pala Panzini di Senigallia arriva la capolista Roma. Classifica Roma 47, Russi 39, Prato 30, Grosseto 29, Lucrezia 28, Imolese 26, Grifoni 24, Rieti 22, Potenza Picena 14, Audax Senigallia, Pontedera 10. SERIE B- Vittoria e sorpasso in classifica: la sfida tra Corinaldo e Jesi termina 2-1 (Pettinari e Mancini per i corinaldesi, Tittarelli per gli jesini). "Vittoria meritata, perché siamo stati padroni del campo per tutta la gara. – le parole di Andrea Perlini- Una risposta, di squadra, che ci voleva, visti gli ultimi risultati dove siamo stati beffati sempre sul finale". Turno di riposo per il Cus Ancona. Risultati 19°g. Faenza 36, Chieti 31, Corinaldo 30, Jesi, Teramo 28, Recanati 26, Eta Beta Fano 25, Cus Ancona 22, Cus Macerata 21, Montegranaro 19, Real Dem 5. SERIE B femminile- In casa della squadra veneta dell’Infinity Futsal, sotto di due gol, l’Atletico Chiaravalle riesce a rimontare, per poi ricadere giù (3-2) "Brutta sconfitta- le prime parole del tecnico rosanero, Nicolò Molinelli- A questi livelli, quando regali un primo tempo e fai errori banali, perdi. Ora al lavoro per prepararci al match di coppa, poi penseremo all’ ultima partita per la miglior posizione possibile". Classifica 16°g. Romagna 34, Chiaravalle, F. Hurricane 30, Scandicci 27, Grisignano 20, Infinity 19, Bo Ca 14, Pisa 10, Terni 1.

Alice Mazzarini