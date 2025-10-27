In Spagna ci consola il doppio netto di Pinardi. Panizzon, speranze al Completo

Nella settimana in cui il salto ostacoli azzurro registra una battuta d’arresto, ecco che il concorso completo ci porta un paio di secondi posti capaci di proiettare un’immagine positiva degli sport equestri, nella prospettiva dei campionati mondiali dell’estate prossima.

A Vejer de La Frontera, nella regione spagnola dell’Andalusia, il team Italia ha chiuso al 14° posto su 17 squadre (Del Signore-Milriston Ps 20 pen, Pinardi-Mtm Los Angeles 8, Argentano Corna Boy 4, Pisani Chacco’s Liwito Ps 8, tot.20), rimanendo esclusa dalla seconda manche riservata alle prime 8 squadre, tra le quali ha prevalso l’Irlanda (6 pen), davanti a Brasile (8) e Germania (13). Non appartenendo Vejer ad alcun circuito lo scarso risultato è ininfluente ai fini dei ranking internazionali, ma ci ricorda che siamo sempre in debito di ossigeno con i cavalli di qualità.

Anche se ieri Antonia V.Pinardi con Mtm Los Angeles ci ha provocato uno sprazzo d’orgoglio grazie a uno splendido doppio netto nel GP di 1,55 m. Da un evento iniziato male è scaturito alla fine un binomio da tenere in considerazione.

Ottimismo nel completo, come detto all’inizio: Vittoria Panizzon (nella foto) e Giovanni Ugolotti, i due militari (lei fa parte dell’Aeronautica, lui dell’Esercito) che si allenano e vivono in Gran Bretagna, si sono piazzati entrambi al 2° posto a Bicton: la prima nel "tre stelle" in sella a Borough Tuppence (un figlio della sua Borough Pennyz), l’altro nel "due stelle-S" su Hidden Victory.

Da ricordare che la Nazionale azzurra di completo ha partecipato ai Giochi di Parigi dove Evelina Bertoli con Fidjy de Melezes ha disputato la finale individuale (22esima) risultando la prima amazzone italiana di sempre a disputale una finale olimpica di completo.

Ovvio che per i mondiali di questa estate il target del completo azzurro sia molto alto, e questi risultati incoraggiano a sperare in qualcosa di importante.