In televisione. La sfida di Chiavari in diretta su Umbria Tv

Pronti per un’altra diretta. UmbriaTv domani trasmetterà in chiaro la gara di campionato di Virtus Entella-Perugia, in programma alle 17,30, sul canale 10 del digitale terrestre. La telecronaca sarà di Marco Taccucci, la diretta della partita sarà preceduta da un ampio pre-gara, mentre al termine, ampio spazio alle interviste e approfondimenti. Intanto prosegue la prevendita dei tagliandi per la sfida contro la capolista. I tifosi biancorossi potranno acquistare il biglietto fino alla vigilia, oggi alle 19. I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi per il settore “Gradinata Nord”, che dispone di 1.729 posti, al prezzo di 11 euro, inclusi i diritti di prevendita. I tagliandi per lo stadio di Chiavari potranno essere acquistati online, sul circuito etes, e anche nei punti vendita Etes, distribuiti su tutto il territorio nazionale.