In viaggio. Il Coordinamento organizza la trasferta. Tutte le informazioni

Il Perugia dovrà almeno provare a cambiare trend in trasferta. Certo è che Cangelosi si trova a dover tentare l’impresa in casa della capolista Entella. I tifosi ci saranno, saranno al seguito della squadra a Chiavari. Presente il centro di Coordinamento che organizza la trasferta di Chiavari per la partita in programma domenica, con fischio di inizio alle 17,30.

La partenza è fissata per le 11.30 dal parcheggio del centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio in pullman è di 30 euro. Tutte le informazioni e le prenotazioni possono essere chieste ai seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle 19 di sabato, vigilia del confronto al prezzo di 11 euro.