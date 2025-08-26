In viaggio. Sestri Levante: prende il via oggi la prevendita per il settore ospiti

Si torna in trasferta. I tifosi biancorossi saranno di scena a Sestri Levante, nell’impianto che ospita il Bra. Prende il via oggi la prevendita dei tagliandi per la partita, la seconda di campionato, in programma sabato, con fischio di inizio alle 18. I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili nel circuito Come on web (ETES), il prezzo del tagliando è di 12 euro più diritto di prevendita. La vendita dei tagliandi sarà attiva da oggi sia nei punti vendita, sia nel circuito ETES (COME ON WEB) sino alle 19 di venerdì, vigilia dell’incontro. Il club fa sapere che il giorno della gara non sarà possibile emettere i biglietti per il settore ospiti. I tifosi biancorossi saranno sicuramente presenti, dopo lo stop del finale di stagione scorsa (dopo gli incidenti in autostrada con i tifosi della Lucchese).

Il Coordinamento ha già messo in moto la macchina organizzativa e ha fatto sapere, a chi fosse interessato, che il viaggio in pullman costa trenta euro, con partenza fissata per le ore 13.30 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo.