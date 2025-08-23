INDIMENTICABILE. Tomba nel cuore, uno spettacolo migliore del Festival

Alberto Tomba è stato uno dei più grandi campioni nella storia dello sport italiano e mondiale, al punto da diventare un fenomeno di costume popolare ancora prima che sportivo. E ancora oggi che sono passati decenni dalle sue ultime gare, la stella delle nevi è ancora uno dei campioni più amati del nostro sport.

Il 5 settembre in libreria arriverà il volume che Giuseppe Pastore ha dedicato al campione di Castel de’ Britti, intitolato La Bomba. Lo spettacolo di Alberto Tomba, il più grande atleta italiano, per i tipi di 66thand2nd.

"Debordante, incontenibile, esagerato nella fisicità e nei distacchi che infliggeva in pista agli avversari, Alberto Tomba è stato per certi versi il più grande atleta italiano del secolo scorso. Come tutti i migliori, ha indotto (o costretto) a cambiare tutto il mondo che lo circondava: dal suo sport, che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta ha vissuto un’epoca di improvvisa e imprevista popolarità, fino al rapporto sempre complicato, sempre conflittuale tra l’Italia e i suoi figli migliori, un’Italia stravolta dalla vitalità di questo ragazzone di città, per questo motivo alieno a un mondo di montanari silenziosi. Uno sciatore che con il suo rumore ha interrotto persino il rito nazionalpopolare per eccellenza, la finale del Festival di Sanremo".

Oggi i giovani conoscono Sinner o Egonu, Brignone o Pellegrini. Prima di loro, a trasformare lo sportivo in un’icona pop, fu Alberto Tomba.