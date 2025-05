Infortunio per Berrettini, Sinner e Paolini avanzano agli Internazionali d'Italia

di Massimo SelleriLacrime per Matteo Berrettini che durante la gara contro Casper Ruud è costretto a ritirarsi per un problema ai muscoli addominali. Un infortunio che aveva già dato le prime avvisaglie nella giornata di domenica, quando il capitolino era sceso in campo nel doppio con il fratello Jacopo. Il danese a fine gara gli dedica un pensiero nella tradizionale scritta sul vetro del vincitore: "Matteo riprenditi presto". Preoccupazione condivisa dall’azzurro che dichiarerà: "Spero di essermi fermato in tempo".

Accede, invece, agli ottavi di questi Internazionali d’Italia Jannik Sinner, così come arriva ai quarti Jasmine Paolini. Più che dal punto di vista tecnico la partita di Sinner merita di essere racconta per un gesto che certifica il suo spessore umano. Durante il secondo set il suo avversario, l’olandese Jesper de Jong cade e si infortuna al polso destro. Il primo a correre al di là del campo per accerarsi dello stato di salute del collega è proprio Jannik che gli offre subito anche il telo per pulirsi dalla terra. Mentre viene visitato e trattato dal fisioterapista sempre il numero uno del mondo gli porta la racchetta per poi tornare al suo box e attendere. La gara finisce lì perchè de Jong non riuscirà più a farne una giusta (6-4 6-2), ma resta la morale della storia: da uno così lo sport ha molto da imparare, nonostante ci sia chi vede ancora del "marcio" nella sua squalifica patteggiata. Sul campo, però, il numero uno al mondo è ancora lontano dalla sua condizione migliore.

Oggi, dopo le 15, affronterà Francisco Cerundolo che nel 2023 qui a Roma lo eliminò. "Per me non sarà facile - conclude Sinner - Lui ha avuto una stagione pazzesca e ha avuto una grande settimana prima di venire qui a Roma. Devo alzare il livello se voglio giocare alla pari con lui, ma queste sono le sfide di cui ho bisogno per capire il livello in cui sono".

Forte e determinato sul campo, il tennista si conferma un carattere poco spavaldo lontano dalla rete - "Giocare col Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà" - ha risposto l’altoatesino a chi gli chiedeva un commento sulle parole scherzose di Papa Leone XIV sulla sua passione per il tennis e sul fatto che avrebbe disputato una partita con un giocatore professionista "ma non con Sinner".

Paolini batte Jelena Ostapenko (7-5 6-2) e oggi incontrerà Diana Shnaider (ore 13). In campo anche Lorenzo Musetti contro Daniil Medvedev, in palio un biglietto per i quarti.