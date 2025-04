Inter: Inzaghi sprona la squadra dopo le sconfitte, obiettivo ripresa contro Roma e Barcellona

di Giulio Mola

Resettare e voltare pagina, evitando il pericoloso effetto domino dopo le due pesanti sconfitte contro Bologna (in campionato) e Milan (in Coppa Italia) che però non vanno dimenticate. E’ l’imperativo categorico dettato da Simone Inzaghi ieri alla ripresa degli allenamenti. In casa Inter serve piuttosto metabolizzare gli errori commessi e guardare con ottimismo al prossimo mese di fuoco. Perdere una semifinale, a maggior ragione in un derby, fa male. Brucia. E non è solo una questione di “campanile“ per una squadra che solo fino a dieci giorni fa, dopo aver eliminato il Bayern Monaco dalla Champions, era considerata “ingiocabile“. No, di invincibili non ce ne sono, in Italia come in Europa. Anche se fa un certo effetto passare in pochi giorni da squadra favorita nella doppia imminente sfida col Barcellona ad un manipolo di sprovveduti “cotti“ e allo sbaraglio. Critiche feroci. Impietose. Anche eccessive laddove servirebbe maggior equilibrio. Il sogno del Triplete è stato infranto, vero, ma rimangono da inseguire lo scudetto e la Champions. Per questo motivo l’allenatore e i suoi devono rialzarsi subito perché tempo per piangersi addosso e recriminare non ce n’è. Domani si torna in campo, altri nove giorni in apnea: la Roma che si gioca le ultime chance per entrare fra le prime quattro del campionato, poi mercoledì la trasferta in Catalogna, quindi fra una settimana ancora a San Siro (di sera) contro il Verona e infine martedì 6 il ritorno con gli azulgrana per conquistarsi un posto nella finale a Monaco di Baviera.

Inzaghi, bravissimo ma palesemente in difficoltà quando si tratta di gestire situazioni critiche (non si spiegherebbe il nervosismo esagerato) da ieri lavora molto sulla testa dei suoi calciatori, e infatti ieri ha radunato tutto il gruppo a centrocampo per spronarlo con toni perentori. Il tecnico piacentino chiede di liberare la mente dai cattivi pensieri e pretende maggiore concentrazione soprattutto nella fase difensiva anche se è il primo a sapere bene che in questo momento vanno recuperate pure le forze fisiche dopo una stagione faticosissima. "Inutile negarlo - ha riconosciuto Inzaghi mercoledì sera - Siamo stanchi, ma la stanchezza non deve essere un alibi". Giusto. Però c’è. E si vede. Ben vengano i rinforzi, allora. Denzel Dumfries (8 gol e 3 assist in stagione) e Piotr Zielinski in panchina contro la Roma, Marcus Thuram in rampa di lancio verso Barcellona. L’emergenza non è finita del tutto, ma almeno da quel punto di vista il peggio sembra essere passato. Ieri l’esterno olandese e il centrocampista polacco hanno lavorato interamente con il resto del gruppo e sono a tutti gli effetti tornati entrambi disponibili per la partita di domani. Nessun rischio però, non partiranno titolari ma in caso di necessità Inzaghi sa di poter contare su di loro. Per il resto la formazione sembra già fatta, con Carlos Augusto e Frattesi pronti a rimpiazzare gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Mentre Acerbi e Calhanoglu torneranno in campo dall’inizio.

Diverso il discorso per l’attaccante francese che continua ad allenarsi a parte senza lavoro sul campo. E lo staff medico resta molto prudente: mercoledì l’Inter si giocherà l’andata delle semifinali di Champions sul campo del Barcellona e l’obiettivo è poter contare su un Thuram al top per la sfida del Montjuïc.