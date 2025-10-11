Inter, riecco Bisseck. Mistero Luis Henrique

di Luca Mignani I giovani segnano, i “vecchi” sbagliano: così la Coppa della Ricostruzione va ai rigori e all’Atletico Madrid, dopo il botta e risposta Carlos Martin-Bisseck nei novanta minuti regolamentari. In gol il 19enne Venturini e il 18enne Lavelli, mentre Luis Henrique e Acerbi si fanno ipnotizzare dall’ex Atalanta Musso. Per i Colchoneros solo Koke centra la traversa: Griezmann, Ruggeri, Janneh e Langlet bucano Josep Martinez. Così 5-3 a Bengasi, davanti a 41mila spettatori, con un blitz in giornata da circa quattromila chilometri e da 3 milioni di euro. Tra droni (10 quelli impiegati) e un intervallo futuristico tra musica, balli, luci.

Musica così così quella suonata dai nerazzurri: gioco forza, senza 13 nazionali, senza Thuram (risentimento al bicipite femorale rimediato con lo Slavia), senza Sommer (sindrome influenzale). Al prossimo incrocio con Simeone, in Champions il 26 novembre (prima Union Saint-Gilloise e Kairat), servirà altro. Chivu ne è ben consapevole, dopo una gara nella quale i nerazzurri sono rientrati gradualmente e costantemente. Incipit, invece, rivedibile. Come rivedibili sono stati i due osservati speciali: Diouf e Luis Henrique. Il francese, 28 minuti di campo fin qui, non ha brillato: volontà sì, praticità no. Qualche folata, qualche dribbling di troppo, spesso murato al limite dell’area nelle conclusioni, spessissimo aggirato dal possesso palla madrileno. L’ex Marsiglia, invece, si è visto per qualche folata in più, tutt’altro che trascendentale comunque: buon piglio a tratti, sia a destra che a sinistra.

La strada, per entrambi, è ancora lunga. Il segnale, invece, è arrivato da Bisseck: il 24enne, dopo la titolarità in campionato contro l’Udinese, è finito praticamente sempre in panchina dall’arrivo di Akanji. Unica eccezione, i 67 minuti in Champions con lo Slavia Praga. Segnale che ha fatto rima con gol: incornata, seppur circondato, sulla pennellata firmata Mkhitaryan dalla bandierina. Fin lì, soprattutto Atletico: in Liga già a -8 dal Real capolista perché frenato soprattutto dai pareggi, ma che ha rifilato una cinquina proprio ai cugini e ha fatto lo stesso in Europa contro l’Eintracht (perdendo 2-3 il debutto col Liverpool).

Così a Josep Martinez è toccato mettere le mani su un pallonetto e una sberla di Almada, per poi arrendersi al guizzo di Carlos Martin, passato con un tocco tra Palacios e Luis Henrique, arrivato colà dopo due passaggi che hanno tagliato in due il campo e soprattutto la fase difensiva nerazzurra. Nella ripresa, più Inter, pur senza esagerare e complici i cambi (più pungente Agbonifo in 20 minuti di Bonny in 70). Sfida nella sfida, poi, tra le vecchie volpi Acerbi e Griezmann.

Il 37enne che viaggia verso le 650 presenze in carriera non ha mollato un centimetro, vedasi la chiusura nel finale e nel cuore dell’area sul 19enne Janneh. Il 34enne francese si è mosso a tutto campo dimostrando ancora una volta di avere ben altro da dare, oltre ai 331 gol segnati tra nazionale e club.

Ora qualche giorno di riposo. La quiete prima della tempesta: alla ripresa doppia trasferta sul campo delle prime in classifica, Roma e Napoli. Nel mezzo l’Union in Champions, in una competizione che farà rima con Atletico, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund. Il tempo dei test, insomma, è finito.