Inter, spazio cercasi per Calhanoglu. Chivu: "Udinese avversario tosto. Voglio la stessa mentalità di Torino»

di Alessandro Luigi Maggi

MILANO

Inter, il primo esame è in arrivo alle 20.45. Dopo i fuochi d’artificio con il Torino, è già tempo di continuità con l’Udinese. I friuliani non garantiranno le tante distrazioni della difesa granata, Cristian Chivu non vuole distrazioni e ha chiesto alla squadra di resettare il successo con i granata: "L’importante è mantenere l’atteggiamento e la mentalità avute all’esordio. Poi ci sono altre cose da migliorare, ma la cosa fondamentale è avere la mentalità giusta dall’inizio", ha spiegato il tecnico ieri. Nessuno stravolgimento nell’undici titolare: rientrerà Calhanoglu (nella foto) dopo la squalifica, mentre resta aperto il ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan a centrocampo. Il ritorno del turco garantisce qualità e geometrie in mezzo al campo. Chivu lo ha ribadito con forza: "È un giocatore importante e lo ha dimostrato. È tornato motivato, con mentalità e ambizione giuste, con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione. Le prime partite sono importantissime e siamo contenti di riaverlo". Attenzione però alle insidie: "L’Udinese è un avversario ostico, strutturato fisicamente. Apprezzo molto l’allenatore, hanno cambiato sistema ma le qualità dei giocatori restano e affrontarli è sempre difficile". In questi giorni la cronaca nerazzurra è stata attraversata anche dal capitolo mercato. Mehdi Taremi è pronto a lasciare Milano: l’iraniano ha detto sì all’Olympiacos, operazione che porterà all’Inter circa 2,5 milioni. Un’uscita che non modifica gli equilibri dell’attacco, ma che permette alla società di liberare un ingaggio e chiudere con ordine una parentesi breve e poco incisiva. Capitolo dirigenza: Piero Ausilio resta vigile sulle ultime ore di trattative.

Il direttore sportivo, come ha dimostrato più volte, lavora in prospettiva e già guarda oltre la singola sessione, ma l’Al Hilal attende una risposta che avrebbe un impatto epocale sulla dirigenza azzurra. Chivu, intanto, si concentra solo sul campo. E Sucic pare in netto vantaggio su Mkhitaryan, visto che per questa stagione la volontà è centellinare l’armeno, quasi 37 anni, dando spazio ad un Sucic che, oltre alle geometrie, promette freschezza di inserimento a ridosso delle punte. Dove, la ThuLa, per ora non si tocca nonostante la disponibilità di Pio Esposito.

Le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido).

Tv: Dazn 20.45.