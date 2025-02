Internazionali d’itAlia. Da Ducati a Honda. Debutti di lusso per il primo trofeo della stagione

Gli Internazionali d’Italia al cancello di partenza del “Tazio Nuvolari“ di Mantova. Schierate 160 moto con i migliori team e piloti del mondo delle classi MXGP, MX2 e EMX 125cc. Per la Beta MRT il tedesco Tom Koch esordirà accanto al consolidato americano Ben Watson. La prima gara dell’anno sarà anche un banco di prova per il nuovo duo Ducati Corse che scenderà in pista con la Desmo 450MX, test generale del debutto nel Mondiale in calendario il 2 marzo a Cordoba, in Argentina. Lungo i 1.650 metri di sabbia mantovana, Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini verificheranno il lavoro fatto nel pre-stagione con il team Maddii.

Grande attesa anche per un’altra casa italiana, la Fantic, con Brian Bogers e il neo-acquisto Andrea Bonacorsi che debutterà in sella alla moto veneta, con la quale disputerà tutta la stagione della MXGP, mentre in MX2 Simone Mancini farà il suo esordio in sella alla Fantic 250XX. Occhi puntati sul vice campione del mondo della classe regina, e vincitore a Mantova di 3 Gp e degli Internazionali 2024 Tim Gajser che porterà all’esordio la Honda CRF 450RW assieme a Ruben Fernandez, accompagnati dai due azzurri MX2, Ferruccio Zanchi e Valerio Lata, quest’ultimo vice Campione Europeo della EMX250. Debutto per Lucas Coenen sulla KTM SX450F e gara di casa per il 17enne Riccardo Marchini (nella foto) nella classe MX2 con Kros Honda. Oggi le prove di partenza, domani le gare.

Marco Galvani