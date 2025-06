Internazionali. Il giovane Basile ai quarti. Oggi il derby con Arnaboldi

Avanzano gli italiani agli Internazionali di Tennis Città di Perugia in programma al Tennis Club. Dopo un esordio lampo da 47 minuti, Luca Nardi vince un altro match e avanza.

Il pesarese, terza testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale con un 6-2 6-4 maturato in 1 ora 13 minuti contro lo svedese Elias Ymer. Con due prestazioni impeccabili, il classe 2003 si candida ad essere uno dei favoriti al titolo nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia. Oggi se la vedrà contro Luka Pavlovic, tennista francese che ha vinto contro Taro Daniel annullando due match point. Il transalpino si è imposto per 2-6 7-5 7-6(6).

"A Perugia mi sto trovando molto bene – ha dichiarato Nardi arrivato da numero 98 del mondo – . Il tifo del pubblico mi piace e non mi mette pressione". Approdano ai quarti anche il ceco Dalibor Svrcina e il bosniaco Nerman Fatic.

Dopo il trionfo di Luca Nardi alla lista si sono aggiunti Pierluigi Basile e Federico Arnaboldi. Per il pubblico umbro la notizia più lieta è la vittoria del classe 2007 Basile, che si allena a Foligno da quando ha 14 anni. Il giovane talento dal rovescio a una mano si è imposto per 6-3 7-6(7) su Radu Albot, raggiungendo così il primo quarto di finale Challenger della carriera.

Poco prima, Federico Arnaboldi aveva sconfitto per 6-2 6-4 l’ex numero 1 del mondo junior Rodrigo Pacheco Mendez.

Basile, classe 2006, 18 anni da Martina Franca, si allena da quando ne aveva 14 alla Tennis Training School di Foligno. Attualmente è numero 821 del ranking ATP e numero 35 tra gli Junior.

Con questa vittoria, però, si è già garantito il nuovo best ranking: sarà almeno numero 657 del mondo.

Oggi alle 15.30 sfiderà Federico Arnaboldi per un posto in semifinale. Un’eventuale vittoria lo proietterebbe tra i primi 600 del ranking mondiale.