Istanbul, oro a squadre per il fioretto azzurro. E la spada è d’argento

Vittoria molto importante per l’Italia maschile del fioretto, nella prima tappa di Coppa del Mondo a Istanbul. Senza il campione del mondo Tommaso Marini, il quartetto con Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi ha dominato ottenendo punti importanti in vista della qualificazione per i Giochi di Parigi. Argento per gli spadisti in Svizzera, battuti soltanto dalla Francia in finale, e bronzo per la squadra maschile di sciabola ad Algeri.