ISU Grand Prix. Conti-Macii e Ghilardi da oggi in gara nella tappa cinese

Mentre manca sempre meno ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, entra nel vivo la stagione di pattinaggio di figura. Inizia oggi la tappa cinese, a Chongqing, dell’ISU Grand Prix, principale circuito di gare. Sugli scudi, nell’artistico, la coppia lombarda formata da Sara Conti e Niccolò Macii che trionfarono un anno fa. I due cercheranno di affinare al massimo i dettagli del loro programma per arrivare al meglio alle Olimpiadi di casa. Quest’anno, per lo short, hanno scelto “The Wild Bull“ di John Califra e “Concerto de España“ di Benise, mentre per il libero le note di “Caruso“. L’anno scorso hanno conquistato la seconda medaglia iridata della carriera grazie al bronzo ottenuto ai Mondiali di Boston con il punteggio complessivo di 210.47. Nelle precedenti uscite stagionali, Conti e Macii si sono inoltre ben comportati: al Lombardia Trophy si sono imposti con il punteggio di 215.63 e poi al Tayside Trophy hanno fatto il bis con lo score di 201.77. Insieme a loro, in gara, anche la seriate Rebecca Ghilardi in coppia con Filippo Ambrosini. Gli azzurri vanno a caccia del primo podio stagionale per il nostro Paese, dopo che lo scorso weekend e non senza polemiche, nella danza, Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono fermati ai piedi del podio. Si parte oggi con il programma corto, domani toccherà al libero. La domenica sarà invece riservata al Gran Gala.Giuliana Lorenzo