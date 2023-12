"Italia a Caccia di Punti: Ufficializzate Date e Sedi della Nations League 2024"

Ufficializzate date e sedi della Nations League maschile e femminile del 2024, importante per le squadre azzurre che cercano punti per qualificarsi per i Giochi. Le gare femminili iniziano il 14 maggio, le azzurre di Velasco giocheranno ad Antalya, poi a Macao e in Giappone dall’11 al 16 giugno, fase finale 20-23 giugno. I maschi debuttano il 21 maggio a Rio de Janeiro, quindi Ottawa (Canada) e Lubiana (Slovenia). Fase Finale 27-30 giugno.